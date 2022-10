Dwayne Johnson: Det tok seks år å få Henry Cavill tilbake som Superman

HQ

For ikke så lenge siden ble det kjent at Henry Cavill offisielt kommer tilbake som Superman, og det er tilsynelatende Dwayne Johnsom vi må takke for dette, som tross alt hadde en finger med i spillet. Mens han diskuterte hvor mye han lengtet etter å få Black Adam til å kjempe mot Superman i fremtidige DC-produksjoner, benyttet han anledningen til å avsløre hvor lang tid det tok å overbevise toppsjefene hos Warner Bros. om å gjøre dette: seks hele år. Det er fordi ledelsen nektet å ta Cavill tilbake, men nå som et nytt styre er etablert i filmselskapet har ting endret seg:

"I feel that this serves not only Black Adam but the entire DC Universe. More importantly than that, it takes care of the fans. And that's what you want your lead foot to be. So, yes, phone calls, meetings...But, man this was years man. Six years to get that done. I'm going to say that again, six years we kept talking about this and they kept saying no. Now, that leadership isn't there anymore and we usher in a new era of the DC Universe."

Det har gått rykter om at Superman kommer tilbake i en scene etter rulleteksten i Black Adam, men det høres uansett absolutt ut som DCEU vil bli mer spennende i fremtiden. Hva tenker du om dette?