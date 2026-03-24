Dwayne Johnson er tilbake som Maui i traileren til live-action-nyinnspillingen av Moana

Noen treffer, andre bommer, men så lenge Disney av og til kan dra inn nærmere en milliard dollar med en av dem, vil de fortsette å lage live-action-remakes av sine klassiske animasjonsfilmer. Neste på listen er Moana, som nettopp har sluppet sin første trailer.

Akkurat som i originalfilmen følger Moanas live-action-remake den selvtitulerte Moana når hun setter seil over havet for å redde øya og folket sitt, etter en ond, lavafylt øy som truer med å ødelegge begge deler. Maui er selvfølgelig involvert, og nok en gang spilles han av Dwayne Johnson. Det er vanskelig å se om noen handlingselementer endres i live-action-versjonen, men som i Lilo & Stitch kan vi forestille oss at det vil være noen endringer for å holde erfarne publikummere interessert.

Med tanke på at originalfilmen kom ut for bare ti år siden, og vi fikk en oppfølger for knapt to år siden, vil noen kanskje lure på hvorfor vi i det hele tatt har fått en nyinnspilling av Moana. Vi får vente og se om Disney beviser filmens verdi ved å gjøre den til en stor kassasuksess.