Dwayne Johnson håper Idris Elba blir den neste James Bond

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som skal ta over etter Daniel Craig som den neste James Bond.

Vi vet jo ikke nøyaktig hvordan castingen vil foregå, men det har noen ganger virket litt som et slags presidentvalg, hvor ulike aktører har uttrykt sin støtte til ulike "kandidater" som Henry Cavill, Tom Hardy og Richard Madden.

En av de mest nevnte kandidatene er Idris Elba, og nå støtter Dwayne "The Rock" Johnson den britiske skuespilleren som neste 007.

"I do like the idea of my boy Idris Elba being Bond though, right? I like that idea a lot, so I'm an advocate for that, for him as Bond," forteller Johnson til Lad Bible.

Siden det ser ut til å være ganske fritt spillerom når det kommer til neste Bond, hvem ville du har foretrukket?