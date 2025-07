Dwayne Johnson krevde større muskler på actionfiguren sin

Da McFarlane Toys laget en actionfigur basert på Black Adam i forkant av filmens lansering, hadde Dwayne Johnson et veldig spesifikt ønske: å gjøre ham mer muskuløs. Dette ble avslørt av leketøymogulen Todd McFarlane selv i et nylig intervju, hvor han sa :

"Vi måtte få godkjenning på 'Black Adam', og Dwayne Johnsons eneste kommentar var - som jeg tror han hadde rett i - var: 'Kan dere gjøre meg mer muskuløs?'"

Selv om det kanskje høres dumt ut i begynnelsen, var McFarlane enig og forklarte :

"Kostymet i seg selv viste ikke frem musklene hans. Vi var supernøyaktige med kostymet, det var bare det at kostymet ikke viste det, så han ville bare at vi skulle vise det litt mer. Vi tok oss litt kunstnerisk frihet til å gjøre det. Jeg tror det var et riktig trekk."

Med andre ord, selv om figuren var tro mot filmkostymet, viste den ikke nok av Johnsons berømte veltrente fysikk. Og som McFarlane uttrykte det :

"Kunden har alltid rett. Jeg er ute etter en godkjenning. Hvis du vil at jeg skal gi deg to hoder, så skal jeg gi deg to hoder. Hva enn du trenger for å få en godkjenning."

Det er ikke noe nytt at noen detaljer går tapt i overgangen fra virkeligheten til leketøy - samlere klager ofte over det. Så kanskje det er bra at Johnson oppdaget dette tidlig.

Er du samler, og har du lagt merke til når figurer ikke ser helt ut som de burde?