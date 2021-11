Dwayne Johnson kunne tenke seg å bli den neste James Bond

HQ

Det har lenge vært spekulasjoner om hvem som skal erstatte Daniel Craig som neste James Bond, og nå melder en ny kandidat sin interesse. I et intervju med magasinet Esquire sier ingen ringere enn Dwayne "The Rock" Johnson at han gjerne vil være med i filmserien:

"Yes, my grandfather was a Bond villain in You Only Live Twice with Sean Connery. Very, very cool. I would like to follow in his footsteps and be the next Bond. I don't want to be a villain. Gotta be Bond."

Den seneste Bond-filmen, No Time to Die, hadde premiere forrige måned, og er den femte og siste med Daniel Craig i hovedrollen. Han tok over etter Pierce Brosnan med Casino Royale fra 2006.