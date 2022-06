Dwayne Johnson ønsker å skape et Black Adam Cinematic Universe

HQ

Hvorvidt den kommende filmen Black Adam er en del av DCs filmunivers eller ikke er vanskelig å si da Warner egentlig ikke ser ut til å ha bestemt seg for hvordan det skal fungere. Kanskje er det derfor Dwayne Johnson nå foreslår at Black Adam skal være en plattform i seg selv for andre filmer i fremtiden.

Under en a href="https://www.ign.com/articles/black-adam-dceu-universe-future-plans?utm_source=pocket_mylist" target="_blank">pressekonferanse</a> nylig oppga Johnson at han er veldig engasjert i rollen og vil være med på å bygge et eksisterende eller helt nytt DC-filmunivers.

"I am 100% committed to not only Black Adam, but then expanding the Black Adam Universe, the DC Universe."

Du kan se en trailer nedenfor. Black Adam har premiere i oktober.