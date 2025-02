Dwayne Johnson skal spille hovedrollen i Martin Scorseses kommende krimthriller

HQ

Martin Scorsese har gitt Dwayne Johnson hovedrollen i sin kommende krimthriller. Sammen med Leonardo DiCaprio og Emily Blunt skal Johnson spille en karakter som er inspirert av en virkelig person som drev en kriminell organisasjon på 1960- og 70-tallet.

Filmen utspiller seg på Hawaii, og fokuserer på denne mafiabossen, som klarte å bygge et enormt kriminelt imperium og føre krig mot selskaper på fastlandet og rivaliserende syndikater. Deadline rapporterer at dette er nok et samarbeid mellom Scorsese og DiCaprio, men det er også en ny anledning til å se Johnson og Blunt jobbe sammen.

Etter å ha jobbet med Disneys Jungle Cruise, skal paret jobbe sammen i A24s Smashing Machine, og nå skal de også jobbe med denne Scorsese-filmen uten tittel. Tilsynelatende brakte Blunt og Johnson ideen til Scorsese, og sammen vervet de forfatteren Nick Bilton, som vil skrive manuset når prosjektet er satt opp.