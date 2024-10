Dwayne "The Rock" Johnson er svært nær en retur til WWEs proffkampsirkus

HQ

I april annonserte skuespilleren Dwayne "The Rock" Johnson at hans karriere som wrestler ikke er over, men siden da har vi ikke hørt noe mer. Har han ombestemt seg?

Nei, The Rock står ved det han sa, og under WWE Bad Blood forleden kveld dukket den gamle legenden opp for å utfordre den regjerende mesteren Cody Rhodes. The Rock sa ingenting, men stirret på Rhodes i omtrent et minutt, før han telte til tre med fingrene og signaliserte at han kom til å skjære over halsen på Rhodes. Han delte en video av dette på Instagram, hvor han også skrev "Showet er ikke over før den endelige sjefen sier at det er over."

Nøyaktig når skuespilleren fra Jumanji: The Next Level, Black Adam, Fast X og den kommende Moana 2 vil dukke opp i ringen, vet vi ikke - men forhåpentligvis vil vi kunne se det på Netflix, som nå sender både Raw og Smackdown.

I mellomtiden kan du se dokumentaren om WWE-sjefen Vince McMahon, som også er tilgjengelig på Netflix, og som forteller en bloddryppende historie om en mann som er like deler forretningsmann, visjonær, farsfigur - og dessverre også noe av en skurk.