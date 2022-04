Dying Light 2 får New Game + og mer på onsdag, men noe skuffer

HQ

Techland har gang på gang sagt at de vil gi oss såkalt New Game + i Dying Light 2 Stay Human, og de rekker akkurat å holde lovnadene om å ha det klart før mai.

Utviklerne har gitt oss en video hvor de forklarer mer om noe av det vi kan se frem til i den kommende oppdateringen, og avslører samtidig at den vil kunne lastes ned fra og med onsdag. Når det kommer til selve detaljene får vi vite at New Game + ikke blir helt som håpet siden utstyr som låses opp i historieoppdrag ikke vil kunne brukes fra første stund, men i stedet kun blir tilgjengelige etter å ha gjort disse oppdragene. Dette sier de skyldes et ønske om å ikke ødelegge flyten i spillet helt ved å for eksempel gi oss paraglideren og gripekroken med en gang.

I tillegg til New Game + lar oppdateringen oss oppgradere helsen og utholdenheten vår 30 ganger til, begi oss ut på noen nye oppdrag som belønner oss med mer legendarisk utstyr, teste ferdighetene våre med Platinum-medaljer for utfordringer, utvide synsfeltet på PS5 og Xbox Series. øke antall møter med spesielle fiender og selvsagt fikse noen bugs og slik.