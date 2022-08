Dying Light 2 gir oss mer av det gode i Bloody Ties

HQ

Den vesle teasertraileren for Dying Light 2 Stay Human sin Bloody Ties-utvidelse ga sterke indikasjoner på at dens store trekkplaster blir en kamparena, noe som nå bekreftes.

For i dagens skikkelige trailer viser Techland hvordan et nedslitt operahus nå har blitt omgjort til kamparenaen The Carnage Hall, hvor vi skal kjempe oss gjennom horder av både zombier og mennesker i håp om å vinne heftige premier og bli bedre kjent med hovedslemmingen Skullface. Med tanke på at det blir mye slåssing er det ikke rart at utviklerne lover mange flere våpen også, så det venter mye moro når utvidelsen lanseres den 14. oktober.

Ikke at vi må vente helt til da for spennende ting. Allerede nå kan PC-spillere laste ned en oppdatering som blant annet forbedrer grafikken, gjør mange zombier mer aggresive og mer du kan lese mer om i bildet under. Vi som foretrekker konsollene vil få oppdateringen "veldig snart".