Dying Light 2 kommer ikke til Nintendo Switch i februar likevel

HQ

En av grunnene til at stadig flere utviklere bestemmer seg for å slippe spillene sine via Nintendo Switch sitt Cloud-system fremfor på vanlig måte er selvsagt at konsollen er langt svakere enn de andre, noe vi stadig ser eksempler på. Deriblant i dag.

Techland bekrefter i en pressemelding at Dying Light 2 Stay Human ikke blir tilgjengelig på Nintendo Switch den 4. februar som alle andre utgaver, men i stedet kommer innen august en gang slik at utviklerne får tid til å lage en utgave som fansen fortjener. For å si det langt tydeligere kan du være ganske trygg på at Switch-utgaven vil se og kjøre ganske annerledes enn de på PC, PlayStation og Xbox. Akkurat hvor mye får vi forhåpentligvis en indikasjon på i sommer.