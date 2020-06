Dying Light 2 kvitter seg med kjent forfatter etter sterke anklager

Du ser på Annonser

Chris Avellone har hjulpet til med spill som Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2 og mange andre elskede spill, så det er ikke rart forventningene til Dying Light 2, The Waylanders og Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ble ekstra høye da hans involvering ble kjent. Vel, vi får nok aldri vite hvordan disse spillene ville blitt med hans hjelp uansett.

Både Dying Light 2-utviklerne i Techland og en rekke andre studioer sier at de har avsluttet samarbeidet sitt med Avellone som følge av anklagene om seksuell trakassering og mishandling som ble rettet mot han forrige helg. Flere av de sier at han bare var der som konsulent, så det er lite til ikke noe som helst som må endres etter dette.