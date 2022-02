Dying Light 2 PC-build med MSI

Vi har mottatt et vell av komponenter fra MSI for å bygge en mellomklasses-PC for å spille Dying Light 2 Stay Human.

Følg vår reise i videoen nedenfor og lær mer om B660M Mortar Wifi-hovedkortet, MEG CORELIQUID S280 CPU-kjøleren og GeForce RTX™ 3050 GAMING X 8G-skjermokortet vi fikk til oppsettet.

HQ

Akkurat nå kjører MSI en kampanje der du kan få et eksemplar av Dying Light 2 med kjøp av kvalifiserte MSI-komponenter.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.