Dying Light 2 skal ta 500 timer å fullføre

HQ

Jeg blir stadig forundret over hvor mange som synes det er veldig viktig å vite hvor lang tid det tar å fullføre et spill. Jo da, det er greit nok å kanskje få en indikasjon på hvor lang en historie er om man har lite tid, men det går da an å kose seg med et spill uten å være bekymret for å bruke lang eller kort tid på det. Dagens kommentar er et godt eksempel på hvorfor jeg mener det bare er dumt.

Utviklerne i Techland har gått på Twitter for å hevde at det vil ta minst 500 timer å fullføre Dying Light 2 Stay Human. Her er det viktig å bemerke at de spesifiserer at det store antallet omfatter å gjøre absolutt alt i spillet,og at det vil ta langt kortere tid for de som bare ønsker å oppleve historien og gjøre et par sideoppdrag. Nærmere bestemt tror de at å fullføre historien og sideoppdragene vil ta mellom 70 og 80 timer. Tro det den som vil...