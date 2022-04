Dying Light 2 Stay Human får New Game Plus

HQ

Dying Light 2 Stay Human har fått gode anmeldelser, og har til nå solgt ganske bra, men det betyr ikke at spillerne ikke klager over feil og mangler. Blant annet sier mange at spillet kunne trengt "New Game Plus", som lar deg starte forfra med alle oppgraderinger og utstyr intakt.

Og nettopp det er Techland i ferd med å implementere, og det vil skje i slutten av denne måneden. Via Twitter skriver de følgende:

"Survivors,

Our team is working hard on patch 3 for DL2 Stay Human.

It will be one of the biggest patches we've released so far. Apart from many fixes for both multi and single-player mode, it will also introduce a New Game+ mode, giving you more reasons to re-visit The City. We're planning to release patch 3 on all platforms by the end of this month. Full notes will be available once the update is live."

Spiller du det fortsatt?