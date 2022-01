Dying Light 2 Stay Human har over 40 000 linjer dialog

HQ

Først og fremst er det viktig å slå fast at selv om et spill er stort, bredt og har masse innhold, så er betyr ikke det nødvendigvis at det er interessant å spille. Dog må man si at selve størrelsen på Dying Light 2 Stay Human virker ganske imponerende.

Vi vet at det vil ta cirka 500 timer å gjøre absolutt alt, men selve historien og dialig du kan få med deg, er det også veldig mye av. Via Twitter har Techland avslørt at det er over 40 000 linjers dialog - eller 350 000 ord.

"350,000 words, 40,000 lines of dialogues - that's the world we've built for you in Dying Light 2 Stay Human. Are you ready to explore it?"

Som WCCFTech skriver, så plasserer det spillet side om side med spill som Mass Effect 3 eller Fallout 3 når det kommer til mengden narrativt innhold.