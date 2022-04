Dying Light 2 Stay Human har solgt over fem millioner eksemplarer

HQ

Dying Light 2 Stay Human fikk en god start og det virker som at populariteten bare har økt siden. I løpet av de to og en halv månedene som har gått siden lanseringen har tittelen nå solgt over fem millioner eksemplarer.

Og ikke bare det, det første spillet i serien har allerede passert 20 millioner solgte eksemplarer. Dette ble avslørt i en pressemelding der Techland-sjef Pawel Marchewka forklarer:

"The success of the Dying Light franchise is a great example of the unforgettable experiences we create for our players."

Det virker som at vi dessuten kan forvente at spillet fortsetter bra, ettersom pressemeldingen også forklarer hvordan det "vokser signifikant hver måned". Mer innhold loves til Dying Light 2 Stay Human allerede neste uke, og ut i fra det første Dying Light å dømme, kan vi nok se frem mot førsteklasses støtte i lang, lang tid fremover.