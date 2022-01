Dying Light 2 Stay Human vises frem på PS4 og Xbox One denne måneden

HQ

Et av problemene med lanseringen av Cyberpunk 2077 var at CD Projekt RED bevisst ikke viste frem spillet på PS4 og Xbox One, og vi fikk først se hvor dårlig spillet kjørte på disse konsollene etter lanseringen.

Sånn blir det dog ikke med Dying Light 2 Stay Human, for Techland har tenkt til å vise frem den versjonen av spillet innen lanseringen, og mer spesifikt denne måneden. Studioets Community Manager har avslørt via Twitter at vi kan regne med å se gameplay fra PS4- og Xbox One-utgaven av spillet nå i januar:

"A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here:

We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January

#Dyinglight2

@DyingLightGame"