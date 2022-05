Dying Light 2 utsetter utvidelse til september - får Photo Mode og nye fiender i juni

HQ

Utviklerne i Techland var raskt ute med å si at Dying Light 2 Stay Human ville følge i originals fotspor ved å gi oss mye ekstra å holde på med i flere år etter lanseringen, men starten blir ikke helt som håpet.

De forteller at Dying Light 2 Stay Human sin første historieutvidelse utsettes til september siden den trenger mer finpuss. Dette betyr likevel ikke at vi må vente såpass lenge på noe nytt å gjør, for allerede i juni slippes den gratis Chapter-pakken kalt In the Footsteps of a Nightrunner med nye oppdrag, nye fiendetyper, en Photo Mode og mer. Du kan se hele det oppdaterte veikartet under.