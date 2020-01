Dying Light 2 utsettes vekk fra våren

Man vet man har kommet til midten av januar når utsettelsene kommer på rekke og rad, men forrige ukes bonanza må uansett kunne sies å ha vært helt absurd. Vel, nye uke betyr nye utsettelser.

Nå kan nemlig Techland fortelle at de også har bestemt seg for å utsette Dying Light 2 ut av det vage "våren 2020"-vinduet. Skuffende nok har de ikke en ny dato for oss, men lover å komme tilbake med både mer informasjon om spillet og en ny lanseringsdato en gang i løpet av de kommende månedene. Ikke at denne utsettelsen bør komme som et sjokk med tanke på hvor lite vi har hørt fra spillet i det siste, men nå blir det veldig interessant å se hvilken allerede fullstappet periode zombie og parkour står på menyen igjen.