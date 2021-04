Dying Light 2-historien kan fullføres på cirka 20 timer

Du ser på Annonser

Uansett hva man tenker om Dying Light 2 kan vi vel si oss enige i at Techlands prosjekt virker meget ambisiøst. Blant annet ser det ut til å tilby en ganske omfattende historie, om vi skal tro spilldesigner Tymon Smektala.

I et intervju hos Wccftech sier han at bare startområdet er sju-åtte timer langt og at historien tar rundt 20 timer å spille igjennom, om man "rusher". Da har du dog bare skrapet overflaten og for den som vil se alt må man regne med nesten tre ganger lenger tid:

"Hvis du rusher vil du kunne fullføre historien på rundt 20 timer. Men for å se alt må du bruke 2-3 ganger mer tid enn det. Startområdet alene kan vare over 7-8 timer hvis du vil utforske hver krik og krok, så det er absolutt mye å spille her."

Til sammenlikning tar historien i det originale Dying Light cirka 17,5 timer å fullføre, ifølge HowLongToBeat.com.