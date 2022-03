Dying Light 2-utvikler vurderer å legge til New Game Plus

HQ

Dying Light 2 Stay Human har en gigantisk åpen verden, og en ganske lang kampanje, men når den er over får du ingen New Game Plus-mulighet, som man etter hvert fikk i det originale Dying Light. Men det virker som at feedback dette er noe Techland vurderer etter feedback fra fansen.

I et innlegg på Twitter lover Techland ingenting, men sier at det er noe som vurderes sterkt:

"NG+ is an option we're seriously thinking about, but it's too early to promise anything yet."

Du kan imidlertid fortsatt bevege deg rundt i verden og gjøre resterende sideoppdrag når du har rundet historien, men via New Game Plus ville du kunne ha startet historien på nytt med all annen fremgang intakt.