Dying Light: Bad Blood er nå gratis for alle som eier Dying Light

Techland er i et gavmildt humør, og meddeler nå at PC-spillet Dying Light: Bad Blood nå er gratis for alle som eier grunnspillet (gjelder også fremtidige kjøpere). Bad Blood er altså en en Battle Royale-tolkning for opp til tolv personer, som bygger på samme prinsipper som det vanlige Dying Light - men med noen twister. Det er et Battle Royale-spill med fokus på hurtig nærkamp i stedet for skyting som vi har blitt så vant til med eksempelvis Fortnite og Apex Legends.

For å få ditt gratiseksemplar må du over til Dying Light Docket-siden og opprette en konto. Når den linkes til PSN, Steam eller Xbox Live får du Bad Blood til PC.