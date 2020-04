Dying Light gjenoppliver spill i ny utvidelse

Dying Light kom ut i 2015, men det har ikke stoppet Techland fra å stadig oppdatere og utvide spillet, og de har sannelig ikke tenkt å gi seg selv om Dying Light 2 nærmer seg heller.

Det polske studioet har offentliggjort en kort teasertrailer for en Dying Light-utvidelse kalt Hellraid. Interessant nok er dette også navnet på et spill de jobbet med rundt samme tid som Dying Light, men som ble lagt på is etter sistnevntes suksess. Dermed kan det virke som om de nå har bestemt seg for å bringe konseptet over til zombieparkourspillet i stedet. Hvilket konsept det er snakk om er vanskelig å si siden teasertraileren ikke røper noe konkret. De mystiske tegnene, røyk og skriftypen gir uansett meg assosiasjoner til arkadeaktig demonjakting i alle fall, så vi får se hva som faktisk venter når utvidelsen slippes en gang i sommer.