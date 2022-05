Dying Light gjør utvidelser og DLC gratis

HQ

Techland har fått veldig mye skryt for hvordan de stadig har gjort Dying Light bedre og gitt oss mye mer innhold til spillet i flerfoldige år. Noen av disse tingene har vi måtte betale for...frem til nå.

Utviklerne avslører nå at de av oss som eier den vanlige utgaven av Dying Light kan oppgradere til Enhanced Edition helt gratis. Dette betyr at vi får The Following-utvidelsen som tar oss til et nytt stort kart med mer historie, muligheten til å kjøre rundt, en drøss med nye våpen, nye karantesoner i hovedbyen og mer uten å betale en krone. Alt vi trenger å gjøre er å starte spillet, velge DLC Packs i menyene og deretter laste ned disse godsakene som nå står oppført som gratis. Bare i tilfelle Dying Light 2 Stay Human ikke frister eller er nok for deg.