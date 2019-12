Dying Light har nådd 17 millioner spillere

Vi venter stadig spent på en lanseringsdato for Dying Light 2, som vi vet utvikleren Techland har jobbet på i årevis. Dette kommer etter at det originale Dying Light ble en massiv suksess, og det er ikke minst takket være alt ekstrainnholdet som utvikleren har tilføyet gjennom årene. Nå kan de avsløre at spillet har nådd en imponerende milepæl.

Nylig deltok Techlands Tymon Smektała i et intervju med Official Xbox Magazine, hvor han fortalte litt om Dying Light 2, og her avslørte artikkelen da også at de har nådd hele 17 millioner spillere.

"The first Dying Light was a huge success for Techland, garnering a huge following of over 17 million players."

De sier ikke spesifikt hvor mange eksemplarer de har solgt, men benytter antallet av spillere i stedet, så vi må gå ut i fra at antallet solgte eksemplarer er litt lavere.