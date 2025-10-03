Dying Light: The Beast spillere har allerede drept mer enn 2 milliarder zombier siden lanseringen

HQ

Det har gått 12 dager siden lanseringen av Dying Light: The Beast, og mens spillerne har strømmet til for å gjenoppta historien om Kyle Crane og hans søken etter hevn, har utvikleren Techland holdt øye med resultatene våre.

I et nytt bilde som er anskaffet via en pressemelding, kan vi se hvor godt eventyrene våre i Castor Woods allerede har slått ut. Siden lanseringen har det blitt spilt mer enn 25 millioner timer i Dying Light: The Beast, noe som tilsvarer nesten 3 000 år. Mer enn 2 milliarder zombier har også blitt drept, og USA og Kina er tilsynelatende de ledende zombiedrepende nasjonene.

Zombiene har imidlertid slått tilbake, og mer enn 1,2 millioner spillere har blitt drept av flyktige stoffer. Likevel er det tydelig at zombiene får det verst. Hundrevis av millioner av dem har blitt overkjørt, lemlestet og skutt i hodet. Det er nesten så man får medlidenhet med de bitende.

Sjekk ut all statistikken i bildet nedenfor :