Dying Light: The Beast vist med en ny trailer

HQ

Dying Light: The Beast Dying Light var opprinnelig tenkt som en utvidelse til Dying Light 2. Prosjektet ble så omfattende at det nå vil bli utgitt som et frittstående spill. Techland skriver dette om spillet :

" Dying Light: The Beast er en unik blanding av åpen verden og actionoverlevelsesskrekk, og foregår i den vakre, men farlige dalen Castor Woods, som nå er overkjørt av zombier i stedet for turister. For å ta din tidligere fangevokter må du danne skjøre allianser, i tillegg til å bruke alle kamp- og traverseringsalternativene i arsenalet ditt."

Under Summer Game Fest fikk vi ikke bare se en ny trailer som du kan se nedenfor, men vi fikk også en utgivelsesdato. Dying Light: The Beast lanseres på PC, PlayStation og Xbox den 22. august 2025. Er du ivrig etter å fortsette Kyle Cranes historie?