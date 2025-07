Dying Light "ville blitt en fantastisk film", ifølge franchise-regissøren

HQ

Det ser ut til at det absolutt er en viss interesse hos utvikleren Techland for å lage en filmatisering av Dying Light. Zombiefranchisen har vært en spillfavoritt en stund, og med den nylige suksessen til 28 Years Later tror franchisedirektør Tymon Smektala at vi kan være inne i en "renessanse" for zombiemedier.

"Vi samarbeidet ikke på en måte med Danny Boyle og teamet bak 28 år senere. Men jeg håper faktisk at både filmen og spillet vårt kan bli en slags renessanse for zombier i populærkulturen", sa Smektala til oss etter at vi hadde sett en forhåndsvisning av Dying Light: The Beast. "Jeg tror de var litt roligere, de skrek ikke så mye hjerner som de pleide, men jeg tror det er på tide at de kommer tilbake, for jeg tror at som kontekst, som bakteppe, som rammeverk for en historie, er dette noe veldig kraftfullt."

"Når det gjelder filmatiseringer, ikke sant, for Dying Light, er det faktisk ikke så mye å kunngjøre eller ikke så mye å snakke om," fortsatte Smektala. "Selvfølgelig er dette noe vi utforsker, slik jeg tror alle som har en interessant franchise, en interessant IP, en interessant verden som kan gjøres til en film. Men det jeg er sikker på, er at Dying Light faktisk har mange unike aspekter, mange interessante aspekter, mange aspekter som bare Dying Light har, og som faktisk kan bli en fantastisk film, actionfilm eller serie. Og jeg håper virkelig at dette vil skje en dag i fremtiden."

Se hele dybdeintervjuet med Tymon Smektala nedenfor, og vår forhåndsvisning av Dying Light: The Beast her.

Dying Light: The Beast lanseres 22. august til PS5, PC og Xbox Series X/S.