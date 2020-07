Dying Lights Hellraid-utvidelse blir litt forsinket

Du ser på Annonser

Hellraid-utvidelsen til Dying Light, som vi tidligere har rapportert om, skulle egentlig komme denne uka, men Techland har nå avslørt via Twitter at den blir litt forsinket. Den kommer i stedet den 13. august til PC, og 14. august til konsollene.

"We received tons of great feedback during our beta of Dying Light - Hellraid. Big thanks to everyone who participated! We're hell-bent on applying your suggestions, so we will be launching the new game mode on August 13 for PC, and August 14 for consoles"

Du kan se en trailer øverst.