Dying Light-skaperne lager stort Fantasy-spill med The Witcher-hjelp

Med tanke på at Techland i hovedsak e kjent for å ha gitt oss Dead Island, Dying Light og Dying Light 2 Stay Human det siste tiåret må det være lov å si at studioet har en kjent oppskrift. Dette ønsker de polske utviklerne å gjøre noe med.

Techland skriver nemlig på Twitter at de nå lager et Fantasy-actionrollespill i en stor, åpen verden. Den eneste grunnen til at de annonserer dette flere år før lansering er et ønske om å få inn enda flere utviklere i tillegg til The Witcher 3: Wild Hunt-skaperne som allerede er en del av prosjektet. I mellomtiden får vi nøye oss med denne konsepttegningen.