Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered kunngjort, lanseres i mars 2026

Koei Tecmo lanserer en remastret utgave av en av de mest populære titlene i Dynasty Warriors-sagaen. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered ble kunngjort på den siste State of Play, med datoen satt til 19. mars 2026 på PS5.

Dynasty Warriors 3 ble opprinnelig lansert i 2001, utviklet av Omega Force for PlayStation 2 og Xbox. Det utspiller seg under de tre kongedømmenes tid i Kina. Spillet beskrives av Koei Tecmo som det som la grunnlaget for hele serien, som fortsetter den dag i dag (Dynasty Warriors: Origins ble nettopp utgitt tidligere i år).

Tittelen vil, i tillegg til fullstendig omarbeidet grafikk, også inkludere innholdet fra Xtreme Legends. Er du klar for litt musou-action? Det lanseres 19. mars 2026 på PS5 (antakelig også på andre konsoller, men det ble ikke kunngjort i skrivende stund).