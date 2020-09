Dynasty Warriors 9 Empires annonsert for 2021

Utover en rekke nye trailer, så var det ikke så mye nytt å se på årets Tokyo Game Show. Men utvikleren Omega Force hadde likevel med seg en overraskelse, som dog var ganske forventet. De har nemlig avslørt Dynasty Warriors 9 Empires, en spin-off som har mer fokus strategi også ved siden av det klassiske musou-gameplayet.

Det later ikke til at spillet har en åpen verden som Dynasty Warriors 9, men produsent Akihiro Suzuku forteller IGN at det dog er mer frihet denne gangen.

Det byr også på co-op for to spillere, og kommer neste år til Xbox One, PS4, Xbox Series og Switch og PC.

Nedenfor finner du den første traileren