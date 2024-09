EA bekrefter at neste Battlefield vil bli satt i moderne tid

HQ

Ingen flere historiske slag eller science fiction, nei det neste Battlefield vil nok en gang finne sted i moderne tid. Dette ble bekreftet av EA og Vince Zampella i et intervju med IGN da de også benyttet anledningen til å vise et første konseptbilde fra spillet.

I tillegg vil flere av elementene som gjorde Battlefield 2042 så upopulært blant fansen bli droppet. Det blir altså slutt på gigantiske kart med støtte for 128 spillere, i stedet vil fokuset ligge på en mer tradisjonell tilnærming.

Zampella selv kommenterte dette og sa: "Ja, 128-spilleren, gjorde det det morsommere? Det gir ingen mening å gjøre antallet for antallet skyld. Vi tester alt ut fra hva som er morsomst. Vi designer noe som er mer beslektet med tidligere Battlefields. Jeg vil heller ha fine, tette, veldig fine, veldesignede lekeområder. Noen av dem er veldig bra. Jeg gleder meg til du får se noen av dem."

Heller ikke spesialistene som opprinnelig var med i Battlefield 2042, vil dukke opp igjen. Noe som beskrives som et mislykket eksperiment fra teamet, og ikke noe de har tenkt å gjenbruke.

"Jeg vet ikke hva begrunnelsen var, men for meg virker det som om teamet prøvde noe nytt. Det må man bare applaudere. Ikke alle likte det, men man må prøve ting. Det fungerte ikke. Det passet ikke. Spesialisten kommer ikke tilbake. Så klasser er på en måte kjernen i Battlefield, og vi går tilbake til det."

Zampella nevnte også Call of Duty, og forklarte hvordan de to merkene tilbyr forskjellige opplevelser, og at de på ingen måte prøver å konkurrere med Activisions bestselger.

"Vi er ikke ute etter å ta ned Call of Duty. Vi lager noe som er annerledes, og vi lager noe som er oss."

Gleder du deg til det neste Battlefield?