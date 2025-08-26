EA bekrefter endringer i Battlefield 6 basert på den åpne betaen - ønsker ikke å være Call of Duty

HQ

Spilte du kanskje Battlefield 6 under den åpne betaversjonen og la merke til visse bevegelsesmønstre og strategier som var mer fordelaktige enn andre? EA har tatt kritikken til seg etter at mer enn en halv million samtidige spillere gjorde sitt ytterste for å presse opplevelsen til det ytterste og gi utvikleren tilbakemeldinger. Totalt kjempet imidlertid over 20 millioner spillere - ifølge analyseselskapet Oppenheimer.

Flere brukere reagerte på en rekke utnyttelser i form av "bunny hopping", "slide-shooting" og "jump shots" - mekanikker som lenge har vært synonymt med Call of Duty, og som spillerne ikke ønsker å se i Battlefield, som historisk sett har vært kjent for mer realistiske skildringer av krig. EA har til hensikt å justere opplevelsen og hadde følgende å si om saken :

"Bevegelsesmekanikken har blitt justert for å skape en mer balansert og tradisjonell Battlefield-opplevelse. Momentum, spesielt horisontal hastighet, som overføres fra et lysbilde til et hopp, er redusert. Det er nå en større straff for påfølgende hopp, noe som senker hopphøyden når hopp blir spammet.

Avfyring mens du hopper eller glir vil resultere i økt unøyaktighet. Disse endringene er utformet for å gjøre hopping og glidning mer situasjonsbetinget, slik at de ikke lenger er ideelle alternativer for å delta i skuddvekslinger, og vil bidra til et spilltempo som belønner dyktige bevegelser uten å bli for raskt eller uforutsigbart.

Fallskjermfysikken har også blitt justert, med redusert innledende akselerasjon når du åpner fallskjermen for mer kontrollerte bevegelser i luften."

YouTube ble oversvømt av ulike tips og triks angående disse "utnyttelsene" - noe EA nå har til hensikt å ta tak i før lanseringen den 10. oktober.

Tør vi også håpe på en "nerf" til spillets populære hagler? Hvordan var din opplevelse med betaversjonen?