EA bringer National Women's Soccer League til FIFA 23

EA Sports dobler ned på sitt kvinnefotballfokus ved snart også å innlemme National Women's Soccer League i FIFA 23. Dette vil bringe den USA-baserte ligaen inn i spillet, og er en del av et partnerskap som også inkluderer National Women's Soccer League Players Association for å representere kvinnefotball mer autentisk. .

Partnerskapet kommer til alle versjoner den 15. mars, og introduksjonen av 12 NWSL-lag, alle tilgjengelige i Kick Off, Tournament Mode, Head to Head-sesongen, Co-op Seasons og Online Friendlies-moduser. Det vil også være fire NWSL-stadioner tilgjengelig, samt offisielle drakter, trofeer, feiringer og mer.

"NWSLs integrering i EA Sports FIFA 23 er en monumental milepæl for ligaen, spillerne og millioner av fotballfans over hele verden mens vi fortsetter å skyve grenser for kvinnekampen," sier Jessica Berman, kommisjonær for NWSL. "Idrettsutøverne som kaller NWSL sitt hjem er noen av de beste i verden, og vi er glade for muligheten til å vise frem talentet deres ytterligere gjennom denne unike spillopplevelsen."

Alt dette kommer foran den 11. NWSL-sesongen som starter 25. mars.