EA endrer fokuset på Originals-merket

Electronic Arts skifter fokus for sitt indie-sentriske Originals publiseringsmerke, for i stedet å se mot større prosjekter og AAA-titler.

Jeff Gamon, daglig leder for EA Partners og tilsynsmann for merkevaren Originals, sier i et intervju (takk, GamesIndustry.biz) at de i kjølvannet av suksessen med It Takes Two går "bort fra nisje, og mot dristig og uredd."

Gamon fortsetter: "Vi har oppdaget et ønske om større, bedre og mer innovative titler som utfyller EA-porteføljen." "Mens vi startet med mindre indie-spill oppgraderer vi nå til uavhengig skapte spill i alle former og størrelser når det gjelder omfang og budsjett.

Dette reiser noen bekymringer om filosofien til EA Originals, med det formål å bringe mindre studioer til publikums oppmerksomhet. Nå virker det som om disse studioene og deres prosjekter kan bli forlatt til fordel for fortjenestemarginer.

Gamon forteller: "Vi handler på vårt rykte. Jeg tror EA Originals er unik i bransjen på den måten vi samarbeider med studioer.""Vi er ikke bare investert fra en forretningssans, men vi er også følelsesmessig investert."

Det er noen bekymringer om hva suksess under banneret til EA Originals betyr for studioer. For eksempel med Respawn Entertainment som fant suksess via et EA-partnerskap og senere bli kjøpt opp.

Med EA Originals-partnerskap er intensjonen visstnok å styrke områdene der indiestudioer mangler, slik at de kan oppnå suksess i et stadig mer konkurranseutsatt marked, selv om dette er senere i en tittels liv gjennom EAs abonnementstjeneste: EA Play.

Selv om dette kan markere starten på et filosofisk skifte i EA Originals' praksis virker Gamon fast bestemt på å være tro mot sine grunnleggende verdier, så vi må vente å se hva fremtiden bringer for initiativet.