EA er "mer interesserte enn noensinne" i å kjøpe nye studioer

Det er ikke uvanlig for større virksomheter i spillbransjen å kjøpe utviklingsstudioer, og deretter ta del i deres suksess når de utvikler suksessfulle spill. Blant annet Microsoft har virkelig vært å shopping de siste par årene, og Sony har eksempelvis kjøpt Insomniac.

Det later nå til at EA også er ute etter å vokse litt. Det siste studioet de kjøpte var Respawn Entertainment, og nå er de tilsynelatende på utkikk etter noe nytt. I hvert fall sier CFO Blake Jorgensen til EAs investorer i den seneste investorrapporten at de er "mer interesserte enn noensinne".

"We're always looking at that. We'll always continue to look at that. We hope we can find more. It might take some time, but trust that we're more interested than ever, because we see that talent and building great new franchises is critical to the long-term business."

Hvilke studioer tror du EA vil være interesserte i å kjøpe?