EA jobber med uannonsert open world-spill

I fjor ble det avslørt at EA skulle starte et nytt studio i Seattle, som skulle ledes av den tidligere Monoloth Productions-sjefen Kevin Stephens. Tilsynelatende har de kommet godt i gang, som Exputer bemerket, og EA søker for tiden en senior spilldesigner for sitt "nyopprettede Seattle-studio" som kommer til å jobbe med å bringe "en rik, spennende åpen verden til live for spillere å oppdage".

Vi får også vite at den som søker på jobben skal jobbe med å "fylle verden med aktiviteter og oppdrag". Siden dette studioet er nystartet og jobber med AAA-spill bør vi ikke forvente å høre mer om dette på noen år, men vi vet i hvert fall at det er på vei.