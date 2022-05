EA jobber på et nytt Ringenes Herre-spill til mobil

HQ

Bortsett fra The Lord of the Rings: Gollum er det ikke mye å se frem til når det kommer til store spill basert på Tolkiens gigantiske og dype univers. EA kommer dog til unnsetning med The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth, som er et free-to-play-spill for mobil.

Spillet er et såkalt "Collective RPG" med turbasert kamp via en rekke gjenkjennelige helter og skurker fra universet. Det er under utvikling hos EAs Capital Games-studio, og får en beta i sommer:

"We are thrilled to be working with EA once again, this time to bring a mobile game solely inspired by Middle-earth as described in the literary works of J.R.R. Tolkien to its fans," sier Fredrica Drotos fra Middle-Earth Enterprises.

Det har ikke blitt sluppet noen bilder eller videoer fra spillet ennå.