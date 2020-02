EA kansellerte et nytt Star Wars Battlefront i fjor

Nå liker ikke jeg å skrive om ting som kunne blitt når vi ikke har hørt om det før, men denne er det greit å dekke siden det forklarer hvorfor vi ikke får et nytt Battlefield eller Star Wars Battlefront i høst.

Kotakus Jason Schreier er nemlig kommet tilbake fra pappaperm og bokskriving, så da er det like greit å komme med et nytt scoop. Seks personer Schreier har snakket med sier nemlig at EA hadde planlagt å ha en Star Wars Battlefront-spinoff klar til høsten 2020, men i fjor bestemte de seg for å kansellere prosjektet.

Noe som gjør dette særlig interessant er at man nesten kan kalle det den tredje kanselleringen av samme spill. La meg forklare hvorfor. Som noen av dere kanskje husker bestemte EA seg for å kansellere et Star Wars-spill i samme stil som Uncharted- og Tomb Raider-serien ledet av Uncharted-skaperen Amy Hennig og Visceral Studios i 2017. Siden studioet hadde jobbet såpass lenge med prosjektet og EA ønsket å spare både tid og penger startet de så et nytt Star Wars-prosjektet hos EA Vancouver med elementer av det kansellerte spillet. Dessverre fungerte ikke dette heller, så kansellering nummer to kom for litt over et år siden. Denne gangen skyldtes det EA Vancouver sitt ønske om å lage et litt mindre Star Wars-spill med elementer som ville øke EAs inntektspotensiale. Slikt vet vi jo alle gigantselskapet liker å høre, men i all stillhet ble altså dette tredje forsøket droppet i fjor.

Det tredje forsøket skal visstnok ha blitt ledet av det nå Need for Speed-fokuserte Criterion i samarbeid med EA Vancouver, og ha fokusert på historie og karakterer. Problemet var bare et omtrent 16 måneder med utvikling selvsagt ville blitt altfor lite, så både EA og utviklerne selv innså at de ikke hadde en sjanse til å rekke lanseringen av PlayStation 5 og Xbox One. EA hadde ingen ønsker om å støtte utviklingen lenger enn det, så dermed ble det full stopp.

Med bare tre år igjen av kontrakten med Disney betyr dette at EA i skrivende stund bare jobber med to Star Wars-spill: Oppfølgeren til Star Wars Jedi: Fallen Order og det Schreier kaller et "uvanlig" prosjekt hos EA Motive.