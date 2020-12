EA kupper Codemasters fra Rockstar-eierne

Du ser på Annonser

I november annonserte Take-Two, moderselskapet til blant annet Rockstar og 2K Games, at det hadde blitt enig med Codemasters om å kjøpe selskapet for nesten 9 milliarder kroner, men det er en grunn til at de bemerket avtalen først ville ferdigstilles i løpet av våren.

Etter et par dager med rykter kan nemlig Electronic Arts nå bekrefte at de nemlig har lagt inn et høyere på for Codemasters, så med mindre Take-Two tilbyr seg å betale mer enn omtrent 10,5 milliarder kroner vil racingekspertene kunne jobbe med Need for Speed og Burnout de neste årene.