EA lar oss spille Knockout City gratis i ti dager

Personlig har jeg vært ganske lunken til EA og Velan Studios sitt Knockout City, og jeg tviler på at jeg er den eneste. Derfor er det kult å se at utgiveren har gjort et spennende valg.

Det viser seg nemlig at man kan spille Knockout City gratis fra og med klokken 14 den 21. mai. Da snakker jeg ikke om en av EAs tradisjonelle "Trial"-utgaver som bare lar oss prøve et bestemt antall timer av et spill, for her blir det mulig å prøve hele spillet i ti dager uten noen form for begrensninger på alle plattformer. En meget hyggelig og smart ting å gjøre, så forhåpentligvis lykkes de med å tiltrekke en drøss med ekstra spillere som følge av dette.