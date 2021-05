EA legger seg ikke borti Codemasters sitt arbeid

Du ser på Annonser

Tidligere i år kjøpte EA opp racingspesialistene Codemasters, men fans av det britiske studioet har ikke vært så glade for dette. EA har som kjent ikke alltid hatt det beste ryktet på seg og flere studioer har enten stengt eller dalt i kvalitet siden giganten tok over.

Men sånn blir det ikke denne gangen, i hvert fall ikke om vi skal tro EAs administrerende direktør Andrew Wilson, som i et intervju med MCV Develop sier:

"I likhet med Respawn, er ikke vår intensjon å komme inn og overta Codemasters; vår intensjon er ikke å komme inn og gjøre Codemasters til nok et Electronic Arts-studio; vår intensjon handler om å tilby muligheter. Denne bransjen handler om fantastisk, kreativt talent. Vi ser lite nytte i gjøre for store endringer når det allerede er såpass strålende kreative talenter her. Men vi ønsker å gi dem tilgang til de tingene vi får i kraft av vår posisjon i bransjen."

EA og Respawn har vært en veldig fremgangsrik kombinasjon, så forhåpentligvis fungerer dette like bra. Deres første tittel etter oppkjøpet, F1 2021, slippes den 16. juli til PC, PlayStation og Xbox.