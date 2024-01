EA myk-lanserer Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies har dominert tårnforsvarsverdenen siden det første spillet ble lansert for nesten 15 år siden, i mai 2009. Takket være internettets forkjærlighet for serien har den forblitt en populær videospillserie, og nå kommer snart det tredje spillet, Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia.

Resten av verden venter i spenning på utgivelsen av det fullstendige spillet, men de som befinner seg i Storbritannia, Australia, Nederland og Filippinene kan allerede nå spille en nesten komplett versjon av Plants vs. Zombies 3. Hvis du befinner deg i en av disse regionene og har en iOS- eller Android-enhet, kan du få et forsprang i arbeidet med å forhindre zombiedominans.

"Den myke lanseringsperioden gjør det mulig for EA og PopCap Studios å samle inn tilbakemeldinger fra spillerne og forbedre totalopplevelsen før den verdensomspennende lanseringen", forklarer EA i en pressemelding. "Dette vil omfatte nye elementer som effektiviserer kampene, lar spillerne lage sin egen tilpassede versjon av Neighborville og utvider PvZ-verdenen med nye historier og karakterer."

Vi venter fortsatt på en offisiell lanseringsdato for den verdensomspennende utgivelsen, men inntil da kan du sjekke ut mer informasjon om spillet her. Det er bare å sette i gang med hagearbeidet!