For to uker siden kunngjorde Electronic Arts at de har gått sammen med Dynasty Warriors-skaperne i Omega Force for å lage det "neste store jakt-spillet", og snart får vi se akkurat hva dette betyr.

De to forteller at vi skal få den første traileren for det som heter Wild Hearts klokken 16 på onsdag. Mens vi venter på den får vi nøye oss med bildet under som tydelig viser at det venter noen overnaturlige elementer i føydale Japan. Forhåpentligvis får vi langt mer konkret informasjon om to dager.