EA permitterer hundrevis av ansatte og kansellerer utviklingen av Titanfall 3

Den siste spikeren i kisten for Titanfall. Ifølge en rapport fra Bloomberg har EA nettopp permittert mellom 300 og 400 ansatte, med rundt 100 av disse stillingene som kommer fra Respawn. Som et resultat har selskapet også bestemt seg for å legge ned all utvikling av det som var ment å være et nytt Titanfall. Ikke Titanfall 3, men en spin-off som selvsagt var ment å bli en såkalt extraction shooter. Bloomberg skriver:

"Mellom 300 og 400 stillinger ble eliminert, inkludert rundt 100 hos Respawn, ifølge en person som er kjent med kuttene."

Avgjørelsen sies å være en del av en bredere omstruktureringsinnsats som tar sikte på å fokusere på EAs mest lønnsomme og strategisk viktige prosjekter. Med det har Titanfall-serien - lenge hyllet av en dedikert gruppe fans - nok en gang blitt skjøvet ut i mørket og lagt på hylla i EA-hvelvet. Det kansellerte prosjektet var ment å gjenopplive interessen for franchisen, men det ser nå ut til at EA ikke lenger ser en fremtid for det.

Justin Higgs, en talsperson for EA, fortalte Bloomberg:

"Som en del av vårt fortsatte fokus på våre langsiktige strategiske prioriteringer, har vi gjort utvalgte endringer i organisasjonen vår som mer effektivt justerer team og tildeler ressurser i tjeneste for å drive fremtidig vekst."

Reaksjonene på nettet har, ikke overraskende, vært intense. I flere Reddit-tråder uttrykker frustrerte og triste spillere sitt sinne over avgjørelsen.