EA planlegger å innføre flere annonser i spillene sine gjennom EA Advertising

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Enten du liker det eller ikke, ser det ut til at vi står på randen av at videospill blir brukt som medier for å markedsføre merkevarer i større grad. Vi har nylig sett mange store navn i 007 First Light, og andre store titler som Fortnite har også fremhevet viktige merkevarer, men dette er sannsynligvis bare en forsmak på hva som kommer, å dømme etter det siste trekket fra Electronic Arts.

I det som kanskje er det mest åpenbare tiltaket for å øke annonseringen i spillene, har EA offisielt lansert plattformen EA Advertising, som i praksis er en mer strømlinjeformet måte for merkevarer å annonsere i videospill på.

Nettstedet dedikert til tjenesten forklarer at det handler om å flette «merkevaren din inn i de verdenene spillere kjenner og elsker», og at oppsettet vil «bidra til å skape innlevelse med spillbare opplevelser, native plasseringer og mer».

Noen eksempler på dette er allerede vist på nettstedet i form av VISA, State Farm, Coach og Vans, som alle er med i henholdsvis Madden NFL-serien, The Sims 4 og Skate.

EA bemerker at denne plattformen vil gi merkevarer tilgang til «hundrevis av millioner spillere globalt» og at publikummet står for 13 milliarder spiltimer, 3 milliarder settimer og 60 millioner timer med opprettet innhold, noe som, som EA Ads uttrykker det, betyr: «Publikummet vårt kommer ikke bare innom. En økt varer i timer. En sesong. Måneder. Én plassering blir hele historien.»

Dette ser ut til å være den neste endringen innen utvikling og finansiering av videospill, en endring som kanskje kan være til fordel for forbrukerne, da det kan føre til at utviklere går bort fra mikrotransaksjoner til fordel for produktplassering. Hovedbekymringen vil være i hvilken grad dette utnyttes og hvor bredt et produkt plasseres, da fans ikke vil at opplevelsen skal reduseres på bekostning av merkevarebevissthet.

Hva er din holdning til annonser og produktplassering i spill?