EA Play endelig klart for Xbox Game Pass på PC

Mens EA Play, Electronic Arts sin egen Steam-lignende tjeneste med gratis spill og tilbud, kom til konsollutgaven av Xbox Game Pass i november har PC-spillere som bruker Microsoft sitt fantastiske tilbud måtte vente etter en rekke utsettelser. Nå er det dog straks slutt på ventetiden.

Microsoft har nemlig annonsert at EA Play blir en del av Xbox Game Pass på PC fra og med klokken 23 i morgen. Dermed er det bare å glede seg til å kunne nyte over seksti EA-spill (deriblant Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Squadrons og Titanfall 2) og få en rekke ekstra goder til utvalgte spill hver måned på PC også. Videoen under viser hvordan du får det.