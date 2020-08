EA Play gir FIFA 21-fordeler og kommer til Steam om to uker

Du ser på Annonser

Den overskriften forvirrer nok mange siden EA Play frem til nå har vært navnet på Electronic Arts sin E3-erstatter, men dette handler om de relativt populære tjenstene EA Access og Origin Access.

Selskapet har nemlig bestemt seg for å samle de to under samme fane kalt EA Play, og bekrefter i samme slengen at den blir tilgjengelig på Steam 31. august. Hva fordelene angår vil vi ikke se noen negative følger av navneendringen. Snarere tvert imot. I tillegg til tidlig tilgang til spill og demoer, tilbud og lignende vil EA Play følge litt i Uplay sine fotspor ved å implementere spesielle utfordringer i enkelte spill som vil belønne oss med kostymer, våpen og lignende til de utvalgte tittelene. Dette vil vi blant annet se den 1. oktober når FIFA 21 sin Trial-utgave blir tilgjengelig for EA Play-medlemmer. Ved å fullføre utfordringene her vil du kunne få XP-boostere til Ultimate Team og lignende, noe som selvsagt gir en stor fordel når spillet lanseres for fullt.